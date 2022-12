Unfall: Betrunkener durchbricht Friedhofsmauer in Bitburg

per Mail teilen

Ein 31-Jähriger ist heute morgen betrunken gegen eine Friedhofsmauer in Bitburg geprallt. Er hat sich dabei schwer verletzt und einige Gräber beschädigt.

Ein 31-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag die Mauer des städtischen Friedshofs in Bitburg durchbrochen,. Er fuhr nach Angaben der Polizei zu schnell in eine Linkskurve, verlor die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab.

Der Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm krachte zuerst in eine Straßenlaterne, dann in die Friedhofsmauer und rollte dann über mehrere Gräber, die dabei beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6.000 Euro.

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu, auch weil er wohl den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Weitere Verletzte gab es nicht.

Polizei zieht Führerschein des Autofahrers ein

Grund für den Unfall war nach Angaben der Polizei Alkohol. Der Atemtest habe mehr als zwei Promille angezeigt. Das Ergebnis einer Blutprobe steht noch aus. Den Führerschein des Eifelers haben die Beamten aber vorsorglich eingezogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Bitburg mit rund zehn Einsatzkräften, der städtische Bauhof, die Firma Westnetz, sowie zwei Streifenwagen.