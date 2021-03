Ein 15-jähriger Junge ist am Dienstag auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses in Bitburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, kletterte er mit einem anderen Jungen mutmaßlich aus Abenteuerlust auf das Dach einer leerstehenden Werkstatthalle. Als einer der beiden Jungen stürzte, sei das Dach an dieser Stelle eingebrochen. Der 15-Jährige sei fünf Meter tief auf den gepflasterten Hallenboden gestürzt. Er wurde mit Verdacht auf Rücken- und Armverletzungen in ein Krankenhaus nach Trier gebracht.