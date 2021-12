Betrunkener baut Unfall - und hilft so der Polizei

Eine Festnahme, zwei kaputte Autos und ein beschädigtes Haus - das ist die Bilanz eines kuriosen Unfalls im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Es wurde ein bitterer Abend für einen 32-jährigen Luxemburger: Eigentlich wollte er von Samstag auf Sonntag nur Freunde in Deutschland besuchen. Doch nun muss er erst einmal ins Gefängnis.

Der per Haftbefehl gesuchte Mann wurde laut Polizei in Jucken (Verbandsgemeinde Arzfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm) festgenommen, nachdem ein 25-Jähriger dort frontal in sein am Straßenrand abgestelltes Auto gekracht war. Zudem wurde gegen den Luxemburger noch ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein unterwegs, Auto kaputt, Knast

Denn bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten nicht nur fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde, sondern auch noch ohne gültigen Führerschein gekommen war. Dass außerdem sein Auto schwer beschädigt ist, dürfte nun sein kleinstes Problem sein.

Folgen hat der Zusammenstoß auch für den 25-jährigen Unfallfahrer, der offenbar nicht nur stark alkoholisiert, sondern auch zu schnell unterwegs war. Seinen Führerschein ist er nun erst einmal los und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Außerdem wurde das Fahrzeug des Mannes bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Durch den Aufprall wurden nicht nur die beiden Autos sondern auch die Verkleidung einer Hauswand beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.