Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen bei einem Unfall nahe Greimerath in der Eifel schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Wittlich wollte der junge Mann auf der L 52 einen anderen Wagen überholen. Dieser sei aber im selben Moment in die Ortseinfahrt Greimerath abgebogen, sodass der 21-Jährige ausweichen musste. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12 500 Euro.