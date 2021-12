per Mail teilen

Zwei Menschen sind am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gerolstein schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 59-jährige Frau aus unbekannten gründen mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug stieß dort frontal mir dem entgegenkommenden Auto eines 48-jährigen Mannes zusammen. Beide Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.