Ohne Führerschein unterwegs: Fahrer rast in eine Mauer

Eine stark alkoholisierte 23-jährige Frau hat nach Angaben der Polizei am späten Freitagabend in Neustadt einen Schaden von 30.000 Euro verursacht. Kurz nach 22 Uhr 30 sei sie im Ortsteil Hambach mit ihrem Auto mit zwei parkenden PKW kollidiert. Dabei habe sich die 23-jährige leicht verletzt, zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest habe bei der Frau einen Wert von 3,2 Promille ergeben. Außerdem vermutet die Polizei, dass die Fahrerin auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Führerschein war der 23-jährigen den Angaben zufolge bereits nach einer früheren Trunkenheitsfahrt in Neustadt vor fünf Tagen abgenommen worden. mehr...