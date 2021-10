Unfall auf Fähre: Auto landet in Mosel

Auf der Fähre in Oberbillig in der Verbandsgemeinde Konz hat es am Montagvormittag einen Unfall mit einem Pkw gegeben. Das teilte die Wasserschutzpolizei Trier mit. Ein Autofahrer hatte die Absperrung auf der Fähre durchbrochen und landete mit seinem Wagen in der Mosel. Das Fährpersonal reagierte schnell und konnte den Mann aus dem Auto retten, bevor das Fahrzeug unterging. Verletzt wurde niemand. Ursache für den Unfall war vermutlich ein Fahrfehler beim Parken auf der Fähre. Das Auto wurde durch den Unfall stark beschädigt.