Am Montagmittag ist eine 19jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Burgen und Brauneberg an der Mosel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wich sie nach eigenen Angaben einem Reh aus und geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern. Sie fuhr in einen Erdwall und das Auto überschlug sich.