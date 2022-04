per Mail teilen

Ein Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag zwischen Auw bei Prüm und Bleialf in der Eifel mit seinem Fahrzeug überschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Mann leicht verletzt. Er sei mit dem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach liegen geblieben. Er habe sich leicht verletzt selbst befreien können.