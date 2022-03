Lkw verliert in Auffahrt zur A64 zahlreiche Bierkisten

Am frühen Dienstagnachmittag ist ein Sattelzug in der Auffahrt der B51 zur A64 verunglückt. An dem mit Getränkekisten voll beladenen Lkw öffnete sich beim Durchfahren einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Seitenwand des Aufliegers, so dass mehrere hundert Getränkekisten auf die Fahrbahn stürzten. Zahlreiche volle Bierflaschen gingen zu Bruch. Wegen der umfangreichen Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste die Auffahrt zur A64 bis in die Abendstunden hinein gesperrt bleiben.