Ein Lkw ist am Montagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache in der Baustelle auf der B51 bei Neuhaus in die Leitplanke gefahren. Nach Angaben der Polizei muss der Laster abgeschleppt werden. Der Verkehr auf der B51 Trier in Richtung Bitburg gehe deshalb nur stockend voran. In beiden Richtungen sei deshalb nur eine Spur frei. Es könne zu Rückstaus kommen.