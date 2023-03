Erst kürzlich ist in Minheim (Kreis Bernkastel-Wittlich) dieses Auto in die Mosel gerollt. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, hatte ein Mann den Wagen an der ehemaligen Fähranlegestelle abgestellt. Der Wagen war dann einfach an seinem Besitzer vorbeigerollt, vermutlich weil die Handbremse nicht angezogen war.

Pressestelle Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, WSP-Station Trier