per Mail teilen

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung bei Büdlicherbrück ist Dienstag am Vormittag ein Autofahrer verletzt worden. Nach Polizeiangaben stießen zwei Autos zusammen, nachdem einer der Fahrer die Vorfahrt an der Kreuzung missachte hatte. Der verletzte Autofahrer kam in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.