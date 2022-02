per Mail teilen

Die A60 ist nach einem Unfall bei Badem im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Fahrrichtung Wittlich voll gesperrt worden. Am Dienstagmorgen sei es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen, so die Polizei. Bei dem Unfall sei der Autofahrer leicht verletzt worden. Daraufhin habe es zwei weitere Zusammenstöße gegeben. Dabei wurden laut Polizei drei Menschen leicht verletzt. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei.