per Mail teilen

Ein Unfall auf der A1 im Baustellenbereich bei Mehring hat am Montagnachmittag für einen langen Stau gesorgt. Laut Polizei fuhr eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen vorausfahren Lkw auf. Das Auto wurde stark beschädigt war nicht mehr fahrbereit. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt werden. Die Fahrerin des Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht.