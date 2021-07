In der Vulkaneifel ist es am Vormittag während Starkregens zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in Darscheid auf der Hauptstraße, der B 257, eine ältere Frau verletzt, die gerade die Straße überquerte. Sie wurde von einem Auto angefahren. Die Sichtverhältnisse waren laut Polizei zu dem Zeitpunkt eingeschränkt. Die Frau wurde an der Hand verletzt. Weitere Unfälle mit Blechschaden gab es in Wiesbaum, Walsdorf, Gerolstein und Daun.