Mehrere Unfälle mit Schwerverletzten auf Hunsrückhöhenstraße

Auf der B 327, der Hunsrückhöhenstraße, sind bei mehreren Unfällen in der Nähe von Morbach Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Am Mittwoch kurz nach 18 Uhr war ein Autofahrer ins Schleudern geraten, als er einen anderen Autofahrer auf regennasser Fahrbahn überholt hatte. Sein Auto überschlug sich, der Autofahrer wurde schwer verletzt. Kurz darauf hatte laut Polizei ein 82-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet, als er von der Kreisstraße auf die B 327 einbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der 82-jährige Autofahrer sowie der 75-jährige Beifahrer in dem anderen Wagen wurden schwer verletzt.

Drei Stunden später kam ein 31-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen prallte in einer Böschung gegen Bäume. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.