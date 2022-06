per Mail teilen

Der deutschlandweite Unesco-Welterbetag wird am Sonntag, den 5. Juni auch in Trier begangen. Nach Angaben der deutschen Unesco-Kommission soll er das Bewusstsein schärfen für den Erhalt und die Pflege von einzigartigen Kultur- und Naturstätten. Die Welterbestätten in Trier können über einen speziellen Unesco-Parcours besichtigt werden.