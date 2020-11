per Mail teilen

Ein Unbekannter hat am Wochenende einen Reisezug der luxemburgischen CFL im Bahnhof Wittlich mit Graffiti beschädigt. Wie die Bundespolizei Trier mitteilte, wurden mehr als 50 Quadratmeter besprüht. Der Schaden werde auf etwa 4.600 Euro geschätzt. Hinweise an die Bundespolizei in Trier.