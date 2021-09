per Mail teilen

Ein Unbekannter hat Donnerstag am Vormittag in Kirn eine Hausfassade mit blauer Farbe verschmiert. Nach bisherigen Ermittlungen soll er einen mit Farbe befüllten Luftballon gegen die frischrenovierte Fassade des Einfamilienhauses geworfen haben. Auch ein geparktes Auto wurde von der Farbe getroffen. Die Polizei Kirn geht von einem Schaden aus, der in die Tausende Euro geht. Sie vermutet ein persönliches Tatmotiv.