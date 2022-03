Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag um kurz nach Mitternacht Böller in den Innenhof der Polizei Daun geworfen. Laut Polizei hätten zwei Beamte gerade einen Streifenwagen geparkt, als die Böller explodierten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass möglicherweise Jugendliche die Böller gezündet haben. Hinweise an die Polizei in Daun.