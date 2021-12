Unbekannte haben in den vergangenen beiden Wochen mehrmals heiße Asche in Biomüll-Container in Pellingen geschüttet. Wie der Bürgermeister mitteilte, kam es mehrere Male zu einem Feuer. Nur durch Zufall hätten Passanten die Brände rechtzeitig löschen können. Die Container stehen in der Nähe eines Waldes, ein Feuer könne daher unüberschaubare Folgen haben.