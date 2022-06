Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen immer wieder Pflastersteine von einer Wiese in Pellingen gestohlen. Laut Polizei liegt die Wiese an der B268 und an einem Feld- und Wirtschaftsweg. Der Gesamtschaden belaufe sich in zwischen auf fast 10.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Saarburg.