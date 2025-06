per Mail teilen

In Prüm ist erneut ein junges Kamerunschaf-Lamm gestohlen worden. Es ist bereits der zweite Fall dieser Art.

Die Diebe haben das Tier bereits vor zehn Tagen im Neubaugebiet "In der Steinertsbach" von einer umzäunten Weide entwendet, teilte die Polizei mit. Das Lamm ist noch auf Milch angewiesen.

Zweiter Fall innerhalb kurzer Zeit

Bereits Ende Mai war von der selben Stelle ein weiteres Lamm gestohlen worden, so die Polizei. Die Weide liegt in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.