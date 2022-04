per Mail teilen

Ein in Trier vermisster Hund ist durch einen Suchaufruf der Polizei wiedergefunden und zu seinem Besitzer gebracht worden. Die Polizei teilte mit, der Finder habe sich gemeldet. Er habe den kleinen Hund herrenlos in der Nagelstraße laufen sehen und in Obhut genommen. Er hatte das Tierheim angerufen. Dort wusste man, dass der Eigentümer den Hund als vermisst gemeldet hatte. Unklar ist laut Polizei, ob der Zwergpinscher sich selbst von der Leine losgerissen oder ob jemand ihn losgebunden hat.