Die Täter schlugen in den frühen Morgenstunden mitten in der Touristenstadt Bernkastel-Kues zu. Zur Beute ist noch nichts bekannt.

Nach Angaben der Polizei befand sich der Geldautomat an der Außenfassade der Touristeninformation. Dabei sei auch Sachschaden an dem alten Steinhaus am Moselufer entstanden. Mehrere Fensterscheiben sind zerbrochen. Die Täter sprengten den Automaten nach Polizeiangaben gegen 3:11 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

Der zerstörte Geldautomat ist mittlerweile abtransportiert worden. Wieviel Geld im Automat war ist nicht bekannt. SWR Sebastian Grauer

Keine Angaben zur Beute

Die Polizei kann noch nichts zur Höhe der Beute sagen. Unbekannt ist auch, wie hoch der Schaden in der Touristeninformation ist. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Dritte Geldautomatensprengung 2025 in der Region

Der Fall in Bernkastel-Kues ist bereits die dritte Sprengung eines Geldautomaten in diesem Jahr. Im Januar schlugen unbekannte Täter zunächst in Schillingen (Kreis-Trier-Saarburg) und wenige Tage später in Üxheim (Vulkaneifelkreis) zu.