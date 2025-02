per Mail teilen

In der Ortsgemeinde Kordel im Kreis Trier-Saarburg haben Unbekannte heute einen Geldautomaten gesprengt. Ob sie auch Geld erbeutet haben, ist noch unklar.

Die Polizei wurde heute Nacht gegen 2.30 Uhr alarmiert, dass im Kreuzfeld in Kordel im Kreis Trier-Saarburg ein Geldautomat gesprengt worden ist. Polizisten konnten das vor Ort bestätigen.

Mutmaßliche Täter flüchten im Auto

Anwohner hatten laut Polizei zuvor einen lauten Knall gehört. Anschließend hätten sie gesehen, wie drei Männer in einem dunklen Audi RS3 in Richtung Welschbillig geflüchtet seien. Das Fahrzeug hatte der Polizei zufolge ein Trierer Autokennzeichen.

SWR

Durch die Explosion sei ein Schaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich entstanden. Derzeit sei unklar, ob die Täter Geld erbeutet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Trier melden: 0651-983/43390.

Sprengung auch schon an der Mosel

Die Sprengung in Kordel ist nicht der erste Vorfall in diesem Jahr: Erst vor knapp zwei Wochen haben Unbekannte einen Geldautomat mitten in Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) gesprengt.

Im Januar wurde ein Bankautomat zunächst in Schillingen im Kreis Trier-Saarburg zerstört. Einige Tage später sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Üxheim in der Vulkaneifel.