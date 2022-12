Geldautomat in Oberstadtfeld gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht in Oberstadtfeld im Kreis Vulkaneifel einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Seit die Tage deutlich kürzer geworden sind, machen sich in der Region Trier offenbar wieder Automatenknacker verstärkt ans Werk. In der Nacht zum Montag gab es den vierten Fall innerhalb von drei Wochen.

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Oberstadtfeld im Vulkaneifelkreis gesprengt. SWR Christian Altmayer

Diesmal war nach Angaben der Polizei ein Geldautomat in Oberstadtfeld in der Nähe von Daun das Ziel. Laut ersten Ermittlungen beschädigten die Täter den Geldautomaten stark, gelangten jedoch nicht an das Bargeld.

Immer wieder hohe Sachschäden, keine Beute

In dieser Hinsicht ist der neue Fall typisch. Der oder die Täter nehmen ohne weiteres Sachschaden in Kauf, wobei es in Oberstadtfeld noch vergleichsweise glimpflich ablief und in anderen Fällen zum Teil sogar Gebäudeschäden gab.

Anfang Dezember hatten Unbekannte erst einen Geldautomaten in Bleifalf im Eifelkreis Bitburg-Prüm gesprengt. Auch damals wurde kein Geld erbeutet. Erst eine Woche zuvor hatten Täter versucht, den gleichen Geldautomaten in Bleialf zu sprengen. Ebenfalls ohne Erfolg.

Ende November gab es einen Vorfall in Kirchberg und seit Jahresanfang noch fünf weitere Fälle, in denen sich Automatenknacker in Landscheid, Daun, Bausendorf, Jünkerath und Salmtal an Geräten zu schaffen machten.