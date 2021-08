per Mail teilen

Nach einer Reihe von Sachbeschädigungen an einer Gaststätte in Prüm sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizei wurde im August mehrfach mit einem Luftgewehr auf die Desinfektionsspender, die vor dem Lokal stehen, geschossen. In einem der Spender wurde ein Projektil gefunden. Verletzt wurde niemand.