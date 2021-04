per Mail teilen

Die Polizei in Trier sucht Zeugen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nach Polizeiangaben hatte eine Frau gestern Nachmittag ihr Auto vor dem Trierer Theater abgestellt. Als sie in der Nacht wegfahren wollte, stellte sie fest, dass die Bremsen nicht mehr funktionieren. Laut Polizei war die Bremsanlage absichtlich beschädigt worden. Zu einem Unfall kam es nicht.