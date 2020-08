Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Eifel an einem blauen Geländewagen die Radmuttern an einem Vorderrad gelöst. Die Polizei geht davon aus, dass sie Samstagmittag in Prüm oder in Pronsfeld sich daran zu schaffen machten. Der Fahrer habe es rechtzeitig bemerkt und eine Werkstatt aufgesucht. Die Polizei rät Fahrern regelmäßig ihre Autos auf Veränderungen zu überprüfen. Hinweise an die Polizei in Prüm.