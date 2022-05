per Mail teilen

Unbekannte haben am Freitagabend einen schweren Traktorreifen samt Felge einen Weinberg bei Graach an der Mosel hinunterrollen lassen. Nach Polizeiangaben wurden dabei Weinbergspfähle und Drahtanlagen beschädigt. Kurz vor der B53 kam der Reifen zum Liegen. Zeugen beobachteten am Berghang zwei Personen, möglicherweise Jugendliche, die wegliefen.