Die Trierer Kriminalpolizei fahndet mit Fotos einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die in Trier-West eine EC-Karte gestohlen und anschließend damit Geld abgehoben haben sollen.

Nach Angaben der Polizei entwendeten unbekannte Täter Ende Mai die EC-Karte einer 49-jährigen Triererin aus deren geparktem Auto.

Mit diesen Foto fahndet die Kriminalpolizei nach den zwei unbekannten Männern. Polizei Trier

Noch am gleichen Tag hätten zwei unbekannte Männer an einem Geldautomaten in Trier und einen Tag später an einem Automaten in Gelsenkirchen-Ückendorf in Nordrhein-Westfalen mehrfach Geld abgehoben.

Polizei bittet um Hinweise

Insgesamt erbeuteten die Männer dabei einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kripo bittet nun um Hinweise zu den Männern.