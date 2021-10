Unbekannte haben am frühen Morgen erneut einen Blitzer-Anhänger an der A1 beschädigt. Wie die Autobahnpolizei Schweich mitteilte, stand der Anhänger an der Abfahrt Föhren in einem Baustellenbereich. Dort sei er mit silberner Farbe besprüht worden. Der Blitzer sei nicht mehr einsatzbereit. Hinweise an die Polizei. Genau vor einem Jahr hatten Unbekannte einen Blitzer am Autobahndreieck Vulkaneifel angezündet und damit stark beschädigt.