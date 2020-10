Die Polizei Trier zieht heute und morgen aus ihrer Dienststelle an den Kaiserthermen in ein Gebäude der ehemaligen Hauptpost um. Nötig war das, weil im alten Präsidium viele Polizisten über Atemwegsbeschwerden geklagt hatten. Daraufhin war der größte Teil des Gebäudekomplexes in Trier-Süd vor fünfzehn Jahren geräumt worden. Die Beamte arbeiteten an sieben verschiedenen Standorten. Im neuen Polizeipräsidium in der Nähe des Hauptbahnhofs sollen die meisten wieder zusammen kommen - insgesamt 400 Polizisten. Nach Angaben der Polizei Trier sind die Beamten ab Dienstagnachmittag in den neuen Räumen erreichbar. Bürger sollten sich für Anzeigen heut und morgen an die Polizeiwache in der Salvianstraße wenden. Der Notruf stehe uneingeschränkt für Notfälle zur Verfügung.