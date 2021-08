Die Umweltspur in der Trierer Christophstraße hat sich nach Angaben der Stadt Trier, der Universität und der Hochschule Trier bewährt. Der Autoverkehr habe während der Probephase im Herbst vergangenen Jahres auf der verbliebenen Einzelfahrspur gut abgewickelt werden können. Der Trierer Verkehrsdezernent Ludwig sagte, die Umweltspur biete einen Mehrwert für den Fahrradverkehr. Er will sich jetzt dafür einsetzen, dass die Umweltspur dauerhaft eingerichtet werden kann. Auf der Umweltspur durften während der mehrwöchigen Testphase nur Fahrräder und Stadtbusse fahren. Uni und Hochschule hatten das Projekt wissenschaftlich begleitet. In einer Online-Befragung von Bürgerinnen und Bürgern, Experten, Vereinen und Organisationen kam raus, dass die meisten sich für die Stadt Trier ein Gesamtkonzept wünschten, um den Radverkehr zu fördern. Einzelne Maßnahmen wie die Umweltspur in der Christophstraße reichten nicht aus.