Zwei Projekte in der Region Trier sind mit dem Umweltpreis des Bistums Trier ausgezeichnet worden. Die Kita St. Martin in Trier belegte einen 2. Platz, einer von zwei 4. Plätzen ging an die Maria-Grünewald-Schule in Wittlich. Die Kita St. Martin erhielt den Preis nach Mitteilung des Bistums für einen „Draußentag“. Die Kinder kümmerten sich dabei um einen eigenen Garten und ein Hochbeet. Sie lernten so den Wechsel der Jahreszeiten. Die Maria-Grünewald-Schule in Wittlich bekam die Auszeichnung für eine Naturbaustelle mit einem Schulgarten, Hochbeeten und einem „Grünen Klassenzimmer“. Das Bistum wählte für den Umweltpreis sieben Gewinner aus 13 Bewerbungen. Der Preis wird seit 1996 in unregelmäßigen Abständen für ökologische Initiativen und Projekte verliehen.