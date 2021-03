Nach der Verschmutzung und einem Fischsterben in der Attert, einem Fluss, der von Belgien durch Luxemburg fließt, sieht die rheinland-pfälzische Landes-Umweltbehörde in Koblenz für den Grenzfluss Sauer keine Gefahr.

Auf SWR-Anfrage teilte die SGD Nord mit, es sei keine Information oder Warnung im Rahmen des länderübergreifenden Warn- und Alarmplans für die Sauer eingegangen. Die in die Attert gelangten - offenbar sauerstoffzehrenden - Substanzen stellten auf lange Distanz kein Problem dar. Auf der Strecke bis zur Sauer würden sie mindestens zwanzigfach verdünnt. Der luxemburgische Sportfischerverband hatte in der Attert ein Fischsterben dokumentiert und von einer der schlimmsten Umweltkatastrophen in Luxemburg gesprochen. In den Fluss Attert war vergangene Woche Dienstag giftige Flüssigkeit aus einer Biogasanlage in Belgien gelaufen.