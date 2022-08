Im Hunsrück soll Sonnenenergie auch im Winter nutzbar werden

"Wasserstoff-Energie" gibt es in dem Sinne nicht. Wasserstoff ist ein Gas, bei dessen Herstellung viel Energie aufgewendet werden muss. Diese Energie bleibt zum Teil im Gas gespeichert. Damit ist Wasserstoff ein Energieträger, mit dessen Hilfe Energie gespeichert und transportiert werden kann. Umweltfreundlich ist die Energieversorgung mittels Wasserstoff erst dann, wenn der Wasserstoff mit regenerativen Energiequellen erzeugt wird.

Wie wird Wasserstoff erzeugt?

Am bekanntesten ist das Verfahren, Wasser unter Einsatz von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Dabei wird elektrische in chemische Energie umgewandelt und so im Wasserstoff gespeichert. In einer Brennstoffzelle kann das umgekehrte Prinzip genutzt werden, um wieder elektrische Energie zu gewinnen.

Bislang wird Wasserstoff aber meist dadurch hergestellt, dass Kohlenwasserstoffverbindungen, aus denen Erdgas, Erdöl oder Kohle bestehen, in mehreren Schritten Wasserstoff entzogen wird. Wasserstoff kann auf ähnliche Weise auch durch die Vergärung von Biomasse gewonnen werden. Allerdings hat dieses Verfahren bislang keine praktische Bedeutung.

Speicherung von Wasserstoff

Wasserstoff kann wie Erdgas zusammengepresst als Gas oder unter hohem Druck auch in flüssiger Form gespeichert werden. Andere Speicherungsmöglichkeiten wie das Lösen in Öl oder die Absorption in Metallen sind bekannt, spielen aber in der Praxis bislang keine Rolle.