In Saarburg wird heute im Bauausschuss des Stadtrates über ein umstrittenes Bauprojekt mit Hotel, Ferienhäusern und Wohnungen beraten. Eine Bürgerinitiative mit etwa 50 Anwohnern im Stadtteil Saarburg-Beurig will notfalls juristisch gegen das Projekt vorgehen.

Nach Angaben der Anwohner ist das geplante Hotel mit 11 Metern höher als die bestehenden Wohnhäuser in der Nachbarschaft. Die geplanten Gebäude würden die Sicht auf die Saarburg versperren. Außerdem befürchten die Anwohner ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Denn der Eingang zum Hotel sei in der Anliegerstraße geplant. Der ehemalige Toom-Markt, der zuvor auf dem Gelände stand, hatte die Zufahrt an der gegenüberliegenden nicht bewohnten Straße. Genau das wünschen sich die Anlieger auch für das Hotel. Bei der heutigen Sitzung sollen die Stellungnahmen der Betroffenen nochmal abgewogen werden. Am 4. Februar wird der Saarburger Stadtrat über den Baubeschluss abstimmen.