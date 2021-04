Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht zum Donnerstag ins Umspannwerk in Niederstedem in der Eifel eingebrochen sind. Gegen 1 Uhr in der Nacht fiel einem Zeugen auf, das in der Nähe des Umspannwerkes ein weißer Kastenwagen mit offenen Türen stand. Als er nachsah, erschienen zwei Männer und bewarfen ihn mit Steinen und Holzscheiten. Sie flüchteten zu Fuß über ein Feld Richtung Messerich. Die Polizei suchte mit Spürhunden nach ihnen, hatte aber keinen Erfolg. Die Männer hatten zuvor den Zaun um das Umspannwerk aufgetrennt. Sie wollten offenbar eine größere Menge Kabel stehlen und hatten es schon zum Abtransport am Feldweg bereitgelegt. Die Polizei sucht weitere Zeugen.