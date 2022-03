Umsatzminus bei Bitburger Braugruppe

Der Umsatz der Bitburger Braugruppe ist im vergangenen Jahr auf 634 Millionen Euro gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Minus von 2,7 Prozent, teilte die Brauerei am Dienstag mit. Der monatelange Lockdown, ein schlechter Sommer und die Flut im Ahrtal hätten der Bitburger Braugruppe deutliche Einbußen beschert, so der Sprecher der Geschäftsführung, Axel Dahm. Konkrete Zahlen zu Gewinnen oder Verlusten nannte das Unternehmen nicht. Der Ukraine-Krieg habe die Geschäftserwartungen für dieses Jahr gedämpft. Zwar hätten viele Menschen nach zwei Jahren Corona-Pandemie ein großes Nachholbedürfnis, in die Außengastronomie zu gehen. Es werde aber wohl ruhiger und besinnlicher zugehen, so Dahm. Das Russland-Geschäft der Bitburger Braugruppe sei mit Beginn des Krieges zum Erliegen gekommen.