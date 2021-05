Die Universität Trier und das Leibniz-Institut für Psychologie befragen derzeit Studierende zum Thema „Studieren in der Pandemie“. Damit soll zunächst an der Universität und dann auch an der Hochschule ermittelt werden, mit welchen Belastungen Studierende aktuell zu tun haben und welche Hilfe sie benötigen. Allein in Trier studieren derzeit fast 20.000 Menschen, die während des Projekts online kontaktiert werden sollen. Das Leibniz – Zentrum werte die Daten aus.