per Mail teilen

Der Weihnachtsmarkt in Trier läuft unter 2G, also nur Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt.

Je nachdem, wie viele Menschen gerade auf das Gelände wollen, können die Warteschlangen am Eingang auch mal länger sein - so wie am vergangenen Samstag. Doch fragt man Besucher, äußern viele, dass sie sich sicher fühlen.