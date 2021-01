Bund und Länder wollen am Dienstag offenbar eine bundesweite nächtliche Ausgangs-Sperre beschließen. Außerdem wird über eine FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr diskutiert. Was halten die Menschen in Trier davon? Der SWR hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

