Parkgebühren an der Mosel

Parkgebühren: Während es im Hunsrück und in der Eifel kaum Gemeinden gibt, die sie erheben, ist es an der Mosel üblich, beispielsweise in Bernkastel-Kues - dafür gibt es Gründe. Bei Einheimischen und Touristen gibt es darüber aber auch unterschiedliche Ansichten - unter anderem zum Parkpreis.