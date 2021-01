per Mail teilen

Seit Montag werden die ersten Termine für die Corona-Schutzimpfung vergeben. Doch wie groß ist die Impfbereitschaft? Wir haben in der Trierer Fußgängerzone nachgefragt.

Impftermine für werden zunächst nur an Über-80-Jährige, sowie an Mitarbeiter von Rettungs- und Pflegediensten vergeben. Die Bunderegierung rechnet bislang damit, dass eine so genannte Herdenimmunität erreicht wird, wenn sich mindestens 60 Prozent der Bevölkerung impfen lassen.

Angesichts der neuen Coronavirus-Mutation, die ansteckender sein soll, rechnen Mediziner inzwischen damit, dass die Impfbereitschaft höher sein muss, um eine Herdenimmunität zu erreichen.