Umfrage in Trier zur Corona-Pandemie Was sagen die Trierer zu den Corona-Appellen

Was tun, um die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen? Bund und Länder haben am Montag lange darüber diskutiert, ob es weitere Einschränkungen gibt. Statt neuer Regeln bleibt es aber vorerst bei Appellen. Zum Beispiel sollen Kontakte auf einen festen Hausstand reduziert werden, auf Feiern und Freizeitaktivitäten soll verzichtet werden. Wie kommt das bei den Menschen in Trier an?