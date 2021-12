SWR Aktuell hat sich in Saarburg umgehört. Hier war Günther Schartz Verbandsbürgermeister, bevor er Landrat wurde und in der Nähe wohnt er auch. SWR Aktuell wollte wissen, wie die Menschen in Saarburg über den scheidenden Landrat denken.

Stefan Metzdorf übernimmt am Montag sein Amt als neuer Landrat des Kreises Trier-Saarburg. Der SPD-Mann hatte bei der Landratswahl im Oktober überraschend Amtsinhaber Günther Schartz geschlagen.