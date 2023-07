Die Stadt Trier hat die für Mittwoch geplante Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes kurzfristig abgesagt. Ein Ratsmitglied habe Klage gegen die Wirksamkeit des Ratsbeschlusses erhoben.

In einem Eilantrag habe ein Mitglied des Stadtrates die Wirksamkeit des Beschlusses von vergangener Woche in Frage gestellt. Der Antragsteller sehe sich in seinen Rechten als Stadtratsmitglied beschnitten, so ein Sprecher der Stadt.

Bischof Stein hatte Missbrauchsfälle vertuscht

Der Stadtrat hatte beschlossen, den Platz umzubenennen – weil der 1981 gestorbene Trierer Bischof Stein in seiner Amtszeit Missbrauchsfälle vertuscht hatte. Der Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld wurde damit beauftragt, zu entscheiden, wie der Platz heißen soll und sich für den früheren Namen "Platz hinter dem Dom" entschieden. Stadtratsmitglieder dagegen beantragten danach im Stadtrat die Abstimmung über den Namen "Platz der Menschenwürde" und bekamen dafür eine Mehrheit der Stimmen.

CDU: Ortsbeirat wurde übergangen

Die CDU kritisierte daraufhin, dass die Entscheidung des Ortsbeirates übergangen wurde. Die Stadt hat den für Mittwoch geplanten Austausch der Straßenschilder kurzfristig abgesagt. Man wolle die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Trier abwarten.